Комитет СовФеда поддержал идею об идентификации клиентов казино

Комитет Совета Федерации по бюджету единогласно одобрил принятый ранее Госдумой закон об усилении контроля за налогами с выигрышей в казино и залах игровых автоматов.

Как пояснил на заседании комитета представитель Минфина Алексей Заитов, налоговая база от выигрыша определяется как положительная разница между выигрышем и суммой, которую гражданин потратил на знаки игорного заведения в течение года. Налоговики определяют сумму, которую физлицо должно уплатить в бюджет, по данным кассовой техники. Новый закон, который был разработан правительством РФ, обязывает казино указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности данные клиента – либо фамилию, имя и отчество с указанием паспортных данных, либо индивидуальный номер налогоплательщика. Это позволит ФНС идентифицировать клиента казино или зала игровых автоматов и начислить ему полагающуюся выплату.

Госдума приняла в третьем чтении закон об усилении контроля за поступлением налоговых платежей с доходов, получаемых гражданами в результате выигрышей в казино и залах игровых автоматов 16 сентября.

Москва, Татьяна Дорофеева

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