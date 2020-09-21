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Понедельник, 21 сентября 2020, 17:31 мск

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В Москве вынесен приговор няне за издевательства над младенцами

В Москве суд отправил в колонию на 3 года и 2 месяца няню, которая издевалась над детьми. Об истязаниях родители узнали из кадров видеокамеры, которую установили в детской.

Как сообщили в столичном главке СКР, речь идет о Елене Михайловой, которая около трех месяцев – с декабря по начало марта – работала няней-гувернанткой в семье на северо-западе Москвы. С женщиной был заключен трудовой договор, в котором были записаны ее обязанности по уходу за двойняшками. После того как родители смонтировали в комнате камеру видеонаблюдения и посмотрели записи, они подали заявление в правоохранительные органы. Оказалось, что няня «неоднократно и систематически в течение указанного времени наносила маленьким детям побои и совершала иные насильственные действия», отметили в московском главке Следственного комитета.

По информации НТВ, родители двойняшек отправились на отдых во Францию, а детьми оставили гувернантку, которая к тому моменту уже работала в их семье около трех месяцев. Вину в суде женщина так и не признала, заявив, что в тот день дети одновременно подавились молочной смесью, и именно поэтому она принялась их трясти, швырять на пеленальный столик и шлепать по спине.

В результате суд признал Михайлову виновной. Кроме того, ей запрещено заниматься любой работой, связанной с воспитанием детей, в течение двух с половиной лет после освобождения. При этом у женщины есть несовершеннолетняя дочь.

Москва, Алевтина Белова

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