Генпрокуратура РФ направила в Германию запрос о Навальном с вопросами к оппозиционеру

Генеральная прокуратура РФ направила в Минюст ФРГ запрос о возможности опросить Алексея Навального со списком список вопросов к оппозиционеру. В частности, как передает RT, российская сторона хочет знать, когда и кто планировал поездку Навального в Томск и Новосибирск.

В документе, который оказался в распоряжении RT, надзорное ведомство просит предоставишь актуальные данные о здоровье оппозиционера. «При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», – говорится в запросе.

Генпрокуратуру интересует, кто покупал билеты для Навального, бронировал гостиницу и составляет маршрут его поездки. Кроме того, ведомство намерено узнать личности всех, кто сопровождал оппозиционера в ходе его визита в Томск и Новосибирск, кто находился с ним до госпитализации в Омске, а также принимал ли оппозиционер какие-либо медикаменты или добавки.

Как уточняется, Минюст Германии подтвердил получение запроса Генпрокуратуры РФ.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 21.09.20

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