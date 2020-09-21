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Понедельник, 21 сентября 2020, 19:30 мск

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В центре Москвы иномарка вылетела на тротуар, есть пострадавшие

В центре Москвы в результате серьезной аварии пострадали четыре человека. ДТП произошло на улице Остоженка, где столкнулись два автомобиля, один после удара вылетел на тротуар.

Как сообщает «Интерфакс», две иномарки столкнулись на пересечении улицы Остоженка и Померанцева переулка. В результате одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. По предварительным данным, пострадали три человека. Телеканал 360 передает информацию о четверых пострадавших.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

Москва, Алевтина Белова

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