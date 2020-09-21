«Покушение на мошенничество»: в Москве вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции

В Москве суд признал виновными бывшего начальника штаба ОМВД России по району Гольяново Андрея Козина и следователя СО ОМВД России по этому же району Диляры Черниковой в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Следствием и судом установлено, что Козин в июле 2019 года вступил в преступный сговор со следователем этого же ОМВД, и в сентябре 2019 года. Сообщники путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, сформировали у адвоката, в отношении которого правоохранительными органами проводилась процессуальная проверка, ложное представление, что за денежное вознаграждение соучастники имеют возможность влиять на принимаемые должностными лицами решения. Позднее, находясь в помещении ОМВД, подсудимые получили 3 млн рублей, после чего были задержаны с поличным в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

Приговором суда Козину назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Черникова осуждена на 2,6 года колонии общего режима.

Москва, Светлана Антонова

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