В Москве новая вспышка «минирований»: эвакуировано более 10 тысяч человек

В Москве накануне неизвестные «заминировали» более четырех тысяч объектов, в том числе все станции московского метро, около трех тысяч образовательных учреждений, десятки московских вузов, а также более 20 роддомов, автовокзалы и отделения одного из крупнейших банков, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В рамках проверки было эвакуировано более 10 тысяч человек. Отмечается, что ни в одном случае сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

Напомним, 19 августа из-за анонимных угроз в Москве было эвакуировано почти 25 тысяч человек – это была самая массовая волна лжеминирований после отмены режима самоизоляции и других ограничительных мер в городе.

Как сообщал «Новый День», с ноября 2019 года в столице началось массовое «минирование» объектов образования, соцкультбыта, станций метрополитена и зданий судов. В феврале после заявлений силовиков о блокировке нескольких почтовых сервисов, с которых осуществлялись рассылки писем о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщения на некоторое время прекратились. Однако уже 17 февраля волна лжеминирований поднялась вновь.

С началом ограничительных мер угрозы прекратились. «Вспышки» лжеминирований были в середине мая – тогда два дня подряд поступали сообщения о бомбах в столичных аэропортах, метро, родильных домах и больницах, где лечили пациентов с COVID-19, в конце июля и августе.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.20

Cноуден выплатит США 5 млн долларов за книгу с секретными данными. / В России запустят проект беспилотного флота. / Минздрав РФ разрешил испытания третьей вакцины от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»