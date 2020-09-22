ДТП на Остоженке: трое пострадавших попали в реанимацию, возбуждено уголовное дело

В Москве трое пострадавших во вчерашней аварии на Остоженке, где иномарка вылетела на тротуар, попали в реанимацию. У двух пешеходов – 35-летней женщины и 49-летнего мужчины – множественные переломы. Такие же травмы получила и 25-летняя пассажирка Infiniti, водитель которого совершил наезд, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Водитель, 26-летний уроженец Азербайджана, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

По данным ТАСС, за рулем Infiniti в момент аварии был певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. В настоящий момент он задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщал «Новый День», ДТП произошло 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. В результате столкновения автомобилей Mercedes и Infiniti, вторая машина вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. По предварительным данным, водитель Infiniti ехал на красный свет светофора с превышением скорости.

Москва, Мария Вяткина

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