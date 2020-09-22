российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 сентября 2020, 11:27 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

ДТП на Остоженке: трое пострадавших попали в реанимацию, возбуждено уголовное дело

В Москве трое пострадавших во вчерашней аварии на Остоженке, где иномарка вылетела на тротуар, попали в реанимацию. У двух пешеходов – 35-летней женщины и 49-летнего мужчины – множественные переломы. Такие же травмы получила и 25-летняя пассажирка Infiniti, водитель которого совершил наезд, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Водитель, 26-летний уроженец Азербайджана, получил незначительные травмы и от госпитализации отказался.

По данным ТАСС, за рулем Infiniti в момент аварии был певец Эльмин Гулиев, известный как Эллей. В настоящий момент он задержан. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Как сообщал «Новый День», ДТП произошло 21 сентября на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. В результате столкновения автомобилей Mercedes и Infiniti, вторая машина вылетела на тротуар и врезалась в пешеходов. По предварительным данным, водитель Infiniti ехал на красный свет светофора с превышением скорости.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.09.20

За право на создание ракеты-носителя в РФ поборется частная компания. / В школы и детсады Москвы начали подавать тепло. / В Москве новая вспышка «минирований»: эвакуировано более 10 тысяч человек. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве новая вспышка «минирований»: эвакуировано более 10 тысяч человек

«Покушение на мошенничество»: в Москве вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции

В центре Москвы иномарка вылетела на тротуар, есть пострадавшие

В Москве вынесен приговор няне за издевательства над младенцами

Оппозиционера Андрея Пивоварова суд в Москве второй раз подряд отправил под арест

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

Мусорные войны: советник главы «Росатома» попал под домашний арест по делу о мошенничестве

В Москве школьник попал под электросамокат и оказался в больнице с сотрясением мозга

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,