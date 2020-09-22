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Вторник, 22 сентября 2020, 13:06 мск

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В Москве пропала 12-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

Фото: moscow.sledcom.ru

В Москве возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 12-летней девочки. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, Диана Жулина вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст.105 УК РФ. В настоящее время создан оперативный штаб. К работе привлечены опытные криминалисты Главного управления, оперативные сотрудники ГУ МВД России по городу Москве, а также волонтеры.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, СКР просит сообщить по телефонам: 02 – полиция, 8-495-690-44-51 – дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве, 8-495-953-44-66– Замоскворецкий межрайонный следственный отдел.

Москва, Светлана Антонова

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