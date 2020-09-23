Россию ждет новая волна банкротств: пострадают получатели льготных кредитов

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину письмо с предупреждением о предстоящей проблеме с обслуживанием льготных кредитов «на возобновление деятельности», которые выдавались предприятиям по льготной ставке 2%.

Как известно, в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 16.05.2020 № 696, в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предприниматели имеют возможность заключать договоры на получение кредита по льготной ставке 2 %. Согласно условиям программы, чем раньше заключен кредитный договор – тем больше сумма кредита. Поэтому основная масса предпринимателей обратилась в банки уже в первые две недели июня 2020 года.

«Очевидно, что в погоне за скорейшим получением финансирования большинство предпринимателей не изучили все условия предоставления льготного кредита, установленные Правилами и кредитными договорами», – констатировал бизнес-омбудсмен, слова которого цитирует его пресс-служба.

Титов обратил внимание, что одним из основных условий сохранения льготной ставки является сохранение численности работников заемщика на конец одного или нескольких отчетных месяцев не менее 80% от численности по состоянию на 1 июня 2020 года. Однако у банков не было данных о численности работников заемщиков в период с 1 по 15 июня 2020 года. Первоисточником такой информации является отчетность по форме СЗВ-М, передаваемая заемщиком ежемесячно в ПФР. Крайний срок подачи такой отчетности – 15-е число месяца, следующего за отчетным. Таким образом, с 1 по 15 июня, в пик обращений предпринимателей за кредитами, банкам были доступны сведения о численности работников лишь по итогам апреля (т.е. по состоянию на 1 мая 2020 года).

При этом бизнес-омбудсмен подчеркнул, что многие предприниматели к июню в силу разных обстоятельств сократили численность своих работников более чем на 20% по сравнению с численностью за апрель. Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования.

В итоге по окончании базового периода (1 декабря), такие предприниматели будут переведены на период погашения и тремя равными платежами – 28 декабря 2020 года, 28 января и 1 марта 2021 года – обязаны будут вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стандартной ставке, определяемой самими банками (порядка 15% годовых).

Учитывая и так не стабильное финансовое положение предпринимателей, обратившихся за получением мер антикризисной поддержки, указанные последствия могут стать для них катастрофическими, отметил Титов в письме к премьер-министру. Чтобы не допустить массового банкротства, бизнес-омбудсмен предложил срочно актуализировать данные о численности работников, размещенные в информационном сервисе ФНС России, по состоянию на 1 июня 2020 года.

Москва, Анастасия Смирнова

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