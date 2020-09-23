«Результаты – провальные»: КПРФ в Госдуме предложила дать реальную оценку работе правительства РФ

Фракция КПРФ в Госдуме отказалась одобрять отчет правительства РФ об исполнении бюджета в 2019 году. «Мы считаем такие результаты провальными, – заявила депутат Вера Ганзя, обращаясь к главе минфина РФ Антону Силуанову. – Почему вы ничего не меняете из года в год, более того, считаете такую политику эффективной?»

«Мы ставим амбициозные национальные цели, не обеспечивая их ресурсами. Огромные средства ФНБ выведены из экономики. Темпы роста ВВП снизились до 1,3%, доходы населения не росли, количество регионов с дефицитом бюджета выросло за год с 15 до 35. А ведь именно это ключевые направления работы! При этом неосвоение бюджета составила рекордную цифру – 1 трлн 121 млрд рублей», – подчеркнула Ганзя.

«Интересно, какую реальную оценку можно было бы поставить за такие результаты?» – поинтересовалась депутат.

В ответ глава минфина заявил, что правительство могло бы обеспечить хороший уровень исполнения бюджета, отдав неиспользованный 1,1 трлн рублей в экономику, однако эти средства «не работали бы, а лежали бы на счетах в банках». При этом Силуанов заверил, что с каждым годом правительство все больше привязывает расходы к конкретным результатам. «Видно, какой будет получен результат от каждого рубля. Мы должны не просто распределять деньги и финансировать, мы должны отчитываться о результатах. Это самый главный вывод прошлого года. В этом направлении мы работаем, и будем дальше работать более усиленно», – сказал министр.

Ранее на заседании Госдумы глава профильного комитета Андрей Макаров рекомендовал коллегам одобрить отчет правительства об исполнении бюджета, а председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал документ достоверным, но при этом упрекнул кабинет министров в завышении оценки качества и эффективности собственной работы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 23.09.20

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