«С точки зрения химии…» В Совете Федерации специально приглашенный эксперт сделал заявление о ситуации с Навальным

Скандальный политик Алексей Навальный мог впасть в кому по причинам, не связанным с отравлением «Новичком» или медикаментами, а следы отравляющих веществ могли появиться в его биоматериалах уже после его прибытия в Германию. Об этом сегодня в Совете Федерации на заседании временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны заявил ее председатель Андрей Климов после выступления специально приглашенного эксперта, доктора химических наук Александра Алентьева.

«Могло быть так, что гражданин Навальный потерял сознание и впал в кому по неким причинам, не имеющим отношения ни к каким «Новичкам» и подобным им медикаментам? – спросил Климов, выслушав мнение Алентьева о ситуации с оппозиционером. – А затем по каким-то причинам, уже после попадания на территорию иностранного государства, у него в биоматериалах появилась следы тех веществ, про которые нам тут издалека рассказывают? Такое могло быть?»

«Вполне», – заявил Алентьев.

На заседании комиссии Климов поставил перед экспертом два вопроса: «можно ли по неким анализам сделанным, допустим, сегодня установить, где именно, когда именно, когда именно и при каких обстоятельствах попали в биоматериал, который анализировался?», и «легко ли сделать так, чтобы нужный биоматериал потом показывал следы тех или иных химических веществ?»

По словам Алентьева, определить, когда и как вещества попали в биоматериалы «практически невозможно». «Попытки такие имеются, но сделать это очень сложно», – уточнил эксперт.

«Все эти ингибиторы холинэстеразы и фосфорорганический вещества, о которых идет речь, гидролизуются водой, разлагаются в организме с образованием ряда нетоксичных продуктов. В принципе, эти нетоксичные продукты можно и добавить, и намазать их на бутылку, а потом внезапно их обнаружить в нужной концентрации», – заявил Алентьев, подчеркнув, что «в клинике очень округло сказали о том, что они нашли». К подобным веществам могут относиться инсектициды, в том числе дихлофос, а также фосфорорганические вещества, в которым относится и «Новичок». Последние крайне ядовиты, поэтому, полагает Алентьев, при многочисленных контактах Навального в аэропорту и самолете – «очень странно, что ни у кого из тех, кто с ним контактировал, никаких признаков отравления не обнаружено».

Если «понимать расширительно» заявление немецкой лаборатории, обнаружившей следы таких веществ в биоматериалах Навального, то можно предположить, что речь идет об инсектицидах, которые могли применяться в той же самой гостинице, отметил он.

«Непонятно, как определили, что Навальный был отравлен «Новичком»», – заявил эксперт.

При этом Алентьев отметил, что в России есть оборудование, аналогичное европейскому, с помощью которого были обнаружены следы отравляющих веществ в биоматериалах. «Непонятно, почему обнаружено только в Европе и только по каким-то следам, – заявил он. – Никаких следов у нас не обнаружено, а в Европе обнаружено. Отсюда возникает такое вполне рациональное логическое умозаключение, что эти безвредные продукты распада гидролиза вещества из группы «Новичок» были спокойно добавлены там, или в той самой бутылке, которую провезли в самолете, когда Навального транспортировали в Германию. С точки зрения химии, скорее всего, это последний вариант».

Москва, Татьяна Дорофеева

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