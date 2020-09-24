российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 24 сентября 2020, 13:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Похищение девушки в Москве: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту похищения девушки на юге Москве возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено накануне вблизи жилого дома в Шипиловском проезде.

По данным ведомства, мужчина выследил ранее знакомую девушку, насильно посадил ее в свой автомобиль и проследовал в сторону Московской области. Жертва оказала активное сопротивление в салоне автомобиля, которое увидели случайные очевидцы и обратились в правоохранительные органы, после чего противоправные действия мужчины были пресечены, а девушка освобождена.

В ходе допроса мужчина 1991 года рождения признал вину в полном объеме, пояснив, что потерпевшая является его бывшей девушкой.

В настоящее время с фигурантом проведены все необходимые следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 24.09.20

РФПИ: к декабрю будем выпускать 10 млн доз вакцины от коронавируса. / Сенатор: Запад готовит к думским выборам-2021 «белорусский сценарий». / «С точки зрения химии…» В Совете Федерации специально приглашенный эксперт сделал заявление о ситуации с Навальным. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В Москве пропала 12-летняя девочка: возбуждено уголовное дело

ДТП на Остоженке: трое пострадавших попали в реанимацию, возбуждено уголовное дело

В Москве новая вспышка «минирований»: эвакуировано более 10 тысяч человек

«Покушение на мошенничество»: в Москве вынесен приговор двум бывшим сотрудникам полиции

В центре Москвы иномарка вылетела на тротуар, есть пострадавшие

В Москве вынесен приговор няне за издевательства над младенцами

Оппозиционера Андрея Пивоварова суд в Москве второй раз подряд отправил под арест

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,