Похищение девушки в Москве: возбуждено уголовное дело

В Москве по факту похищения девушки на юге Москве возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, преступление было совершено накануне вблизи жилого дома в Шипиловском проезде.

По данным ведомства, мужчина выследил ранее знакомую девушку, насильно посадил ее в свой автомобиль и проследовал в сторону Московской области. Жертва оказала активное сопротивление в салоне автомобиля, которое увидели случайные очевидцы и обратились в правоохранительные органы, после чего противоправные действия мужчины были пресечены, а девушка освобождена.

В ходе допроса мужчина 1991 года рождения признал вину в полном объеме, пояснив, что потерпевшая является его бывшей девушкой.

В настоящее время с фигурантом проведены все необходимые следственные действия, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Москва, Светлана Антонова

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