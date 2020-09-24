Задушил и обезглавил: подозреваемым в жестоком убийстве женщины оказался ее сын

В Подмосковье совершено жестокое убийство 46-летней женщины, тело которой было обнаружено с признаками удушения, колото-резаными ранами и без головы. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, подозреваемым в совершении преступления оказался сын погибшей.
По данным ведомства, обезглавленное тело женщины было обнаружено накануне в одной из квартир жилого дома в подмосковных Химках. По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от повреждений в виде колото-резаных ранений и удушения.
В ходе расследования был задержан сын погибшей. На допросе подозреваемы не смог пояснить следователю мотивы совершенного преступления, поэтому в ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения степени его вменяемости.
В ближайшее время следствие направит в суд с ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 24.09.20
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