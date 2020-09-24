Сенатор: На главу временной комиссии СовФеда по защите госсуверенитета РФ готовилось покушение

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила о готовившемся покушении на главу временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Андрея Климова. «Есть конкретные факты, установлены имена, паспортные данные», – сказала она, выступая на заседании комиссии в верхней палате парламента.

«Андрей Аркадьевич достаточно воспитанный человек и не упоминает, что в его адрес поступают реальные угрозы убийством, игнорировать их сегодня нельзя. И сегодня уже есть конкретные факты, установлены имена, паспортные данные причастных к приготовлению преступных действий, целью которых было убийство руководителя нашей комиссии», – заявила Ковитиди, отметив, что «угроза исходила с территории Украины».

«Мы сегодня можем сказать, что работа в нашей комиссии небезопасна, подтверждением этому являются периодические угрозы, поступающее в адрес членов комиссии», – заключила сенатор.

Как прозвучало на заседании комиссии, в целом с территории Украины в периоды проведения общественно-политических мероприятий зарегистрировано 71 анонимное сообщение с заведомо ложными угрозами террористического характера, в том числе 21 звонок с использованием программно-аппаратных комплексов для подмены голоса, и 50 Интернет-сообщений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.20

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