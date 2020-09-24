В Москве погибла дочь известного актера Владимира Конкина – Софья. 32-летняя женщина была доставлена в реанимацию из бассейна фитнес-центра «Джамп-клуб». Со слов родственников, Софья давно занималась плаванием, поэтому они не верят, что она просто утонула, передает «РЕН ТВ».

Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, в настоящее время организована доследственная проверка обстоятельств случившегося.

«В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СКР.

Москва, Светлана Антонова

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