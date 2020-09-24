Санкции за нарушения масочного режима: в Москве начали закрывать супермаркеты

В Москве приостановлена работа нескольких магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия» прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», – цитирует слова чиновника «Интерфакс».

Глава департамента напомнил, что срок, на который приостанавливают свою работу тот или иной магазин, определяет суд. «Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли», – отметил он.

Немерюк заверил, что рейды с целью контроля продивоэпидемических норм будут в Москве продолжаться.

Москва, Светлана Антонова

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