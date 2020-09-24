Комиссия Мосгордумы заблокировала законопроект о запрете продажи зданий больниц и поликлиник

Сегодня комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья отказалась поддержать законопроект депутата от «Яблока» Максима Круглова о введении запрета на приватизацию объектов здравоохранения в Москве, несмотря на действие аналогичных норм в федеральном и городском законодательстве в отношении образовательных учреждений. Как заявил парламентарий, новый законопроект подготовлен, исходя «из презумпции правовой грамотности мэра Москвы и Мосгордумы».

Как пояснил Круглов, к созданию законопроекта «Яблоко» подтолкнули многочисленные обращения избирателей района «Ростокино», где находятся здания больницы №40. Ранее со скандалом часть отделений этой больницы была переведена за МКАД в район Коммунарка, что значительно осложнило жизнь москвичей. Депутат подчеркнул, что теперь в «Ростокино» нет ни одной поликлиники, местная медсанчасть также закрыта, территория и здание пустуют. Фактически жители целого района остались без необходимых им медучреждений.

Круглов обратил внимание, что в федеральном законе уже есть статья об особенностях приватизации объектов социально-культурного назначения, и в частности объектов здравоохранения. «Но здесь есть правовая лазейка, – подчеркнул парламентарий. – Если объект используется не по назначению, или вдруг было принято решение о его реконструкции, капремонте или перепрофилировании – соответственно, он уже используется не по назначению, и его можно приватизировать. К сожалению, именно таким образом в 2021 году около 15 объектов социальной направленности в Москве были приватизированы компанией «Медси» (АО «Группа компаний «Медси» входит в АФК «Система» миллиардера из российского рейтинга «Forbes» Владмира Евтушенкова, – ред), что не привело к увеличению обеспеченности москвичей объектами здравоохранения, а, наоборот, создало серьезные проблемы в сфере здравоохранения».

Как считает Круглов, любое решение о судьбе учреждений здравоохранения должна принимать специальная комиссия, в которую обязательно должны входить муниципальные депутаты.

Между тем, депутат от «Единой России» Евгений Герасимов заявил, что «с учетом тех заключений, которые есть, сегодня голосовать за законопроект нельзя». Он прочел отрицательное заключение прокуратуры и заявил, что отдает голос против документа «Яблока». Департамент здравоохранения также высказался против. Начальник управления ведомства Виктория Ковалева сказала, что все предлагаемые авторами новеллы уже есть в федеральном и городском законодательстве, и отдельно принимать такой закон нет необходимости. Департамент городского имущества столицы присоединился к этой позиции.

«Яблочников» поддержал депутат от КПРФ Евгений Ступин, который указал на отсутствие в действующем законодательстве полного запрета на продажу объектов здравоохранения. «С 2000 по 2015 год в России в два раза сократилось количество поликлиник! Я буду поддерживать этот законопроект», – сообщил он.

«Я полностью поддерживаю проект коллеги Круглова, – заявил депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, назвав прошедшую оптимизацию системы здравоохранения стоящей «на грани преступления». «Необходимо не только создать комиссию, которая препятствовала бы закрытию больниц, но и пересмотреть решения, принятые ранее», – подчеркнул он.

Тимонов отметил, что в его округе есть больница №54, которую сначала власти закрыли на капремонт, а после трехлетнего простоя передали ее безвозмездно юридической академии. Больница, по его словам, действовала одна на три района. «Я не считаю, что закрытие медицинских учреждений вообще в интересах москвичей», – констатировал депутат, пояснив, что после закрытия районных медучреждений пенсионерам приходится по два часа проводить в дороге к оставшимся действующим поликлиникам и больницам.

После этого глава комиссии Лариса Картавцева попросила «высказываться по законопроекту», однако это не помогло. Взявшая слово депутат от КПРФ Елена Янчук заявила о проблемах с медучреждениями в ее избирательном округе, где в 2011 году должны были сдать лабораторно-диагностический корпус детской больницы, однако построили его с большими нарушениями, что не позволило его открыть. Почти 10 лет здания ветшали, после чего власти попытались продать участок с постройками на нем, а теперь рассматривается возможность снести здание и построить медицинское учреждение.

«Если бы действовал закон, который предлагает Максим Круглов, комиссия приняла бы решение по этому объекту, и он не стоял бы 10 лет», – подчеркнула депутат.

Тем не менее, представитель «Единой России», главврач Городской клинической больницы имени В.В. Виноградова Ольга Шарапова высказалась против законопроекта. Ее поддержала коллега по фракции Людмила Стебенкова, которая попыталась пристыдить депутатов из оппозиционных фракций и привела мнение Всемирной организации здравоохранения о том, что в Москве лучше, чем в других городах, была организована помощь больным с ковидом, и заодно упрекнула три фракции в поддержке «Умного голосования» на выборах.

«А что касается сокращения учреждений здравоохранения, надо не путать юридические лица с учреждениями здравоохранения, – авторитетно заявила Стебенкова после того, как в зале заседаний затих смех и аплодисменты. – В Москве как было 450 поликлиник, так их и осталось, просто юридических лиц стало меньше, потому что они объединены. Считать надо уметь». Закрытие реально действовавших ранее зданий поликлиник и больниц Стебенкова комментировать не стала, однако напоследок не преминула издевательским тоном посоветовать оппозиции «поучиться и почитать нормативную базу, а потом выступать со своими предложениями».

Но последнее слово все же осталось за оппозицией. Депутат от КПРФ Сергей Савостьянов предложил подумать о нуждах избирателей, а не рассуждать, кто из них является «продуктом умного, а кто – глупого голосования». «Люди очень остро чувствуют нехватку приближенных к их домам объектов медицинской помощи. Не все имеют возможность ездить далеко, через весь город», – подчеркнул он, предложив не оставлять решения о таких объектах «на кулуарный откуп чиновникам».

Однако в результате «единороссы» четырьмя голосами решили рекомендовать Мосгордуме отклонить законопроект Круглова. Единственный представитель фракции КПРФ в комиссии Сергей Савостьянов не голосовал.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.20

«Дело не только в коронавирусе...» Путин объяснил, зачем необходимо трехдневное голосование. / Санкции за нарушения масочного режима: в Москве начали закрывать супермаркеты. / Путин – о ситуации с коронавирусом в России: «Очень бы не хотелось возвращаться к ограничениям». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»