Прокурор Москвы внес протест на городской закон об образовании

Прокурор Москвы Денис Попов опротестовал столичный закон об образовании, который, как выяснилось, противоречит федеральному законодательству. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», стало известно сегодня на заседании комиссии городского парламента.

Как пояснила представитель надзорного ведомства Ирина Залужная, московские власти долгое время не приводили городской закон в соответствие с федеральными новеллами. Речь идет не только о терминологии, но и в частности образовательных стандартах, оснований отказа в приеме в образовательное учреждение, обязанностей обучающихся и их родителей.

Заместитель главы департамента образования Антон Молев признал, что городские законы были приняты давно, устарели и требуют урегулирования. «Мы признаем, что есть несоответствия и готовы тесно сотрудничает с законодательной властью», – сказал чиновник.

«Что, у нас региональным стандартом для обучающихся установлены условия хуже, чем федеральным, и мы таким образом ограничиваем права обучающихся на получение образования? – поинтересовался глава думской фракции КПРФ Павел Тарасов. – В чем содержательное противоречие, что именно мы должны исправить?»

По словам представителя прокуратуры, в московском законе, в частности, не указаны основания, по которым претенденту может быть отказано в приеме в конкретное образовательное учреждение – так, в профильные классы с углубленным изучением предметов теперь по федеральному законодательству может быть объявлен конкурс.

Глава думской комиссии по образованию, депутат от «Яблока» Евгений Бунимович согласился с необходимостью изменений, пояснив, что столичный закон создавался с его участием в те годы, когда федеральные нормы «были очень романтичными». «Такого рода несоответствий несколько больше, чем написала прокуратура, и может быть мы, чтобы два раза не вставать, сразу поправим», – сообщил он, подчеркнув, что «никаких дополнительных социальных возможностей, которые дает столичное образование, мы урезать не намерены».

Москва, Татьяна Дорофеева

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