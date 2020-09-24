В Мосгордуме «единоросс» обвинил коммуниста в связи с депутатом, сидящим под домашним арестом

Сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам произошла стычка из-за ситуации с депутатом от КПРФ Олегом Шереметевым, который обвиняется в мошенничестве и сейчас находится под домашним арестом.

В ходе обсуждения вопроса о прокурорском протесте на один из городских законов парламентарий от компартии Евгений Ступин напомнил, что Шереметьев не может принять участие в заседании комиссии, а его уголовное дело было возбуждено после требовании выяснить о двухмиллиардных доходах спикера Мосгорсдумы Алексея Шапошникова.

Ступин сообщил, что в условиях вынужденного отсутствия Шереметьева будет выступать и от его имени, на что резко отреагировали представители «Единой России». «Я правильно понимаю, что у вас есть какая-то коммуникация с депутатом Шереметевым в нарушение условий его домашнего ареста? – тут же поинтересовался глава комиссии Александр Семенников. – То есть он вам передал какую-то информацию для выступления? Это так? Или вы выступаете от себя и от адвоката Шереметьева? Это важно не для меня, а для правоохранительных органов».

«Механизм передачи информации, если заинтересует правоохранительные органы, я им сообщу, – заявил в ответ Ступин, дождавшись, когда ему включат микрофон. – Если вас интересует, насколько Олег Михайлович общается со своим адвокатом или со мной – вы можете проследить. Вы это делаете регулярно, следите за депутатами других фракций. Пожалуйста, вы вправе это делать и дальше. Если вам это позволяет совесть».

После этого Семенников не стал развивать тему о домашнем аресте Олега Шереметьева, и вернулся к обсуждению протеста прокурора Москвы на городской закон об образовании.

Накануне Следственный комитет сообщил, что расследование уголовного дела депутата Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве, завершено, материалы переданы в прокуратуру для подготовки обвинительного заключения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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