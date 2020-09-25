Московский ЦУМ оштрафован на 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Столичные власти оштрафовали ЦУМ на 1 млн рублей за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

«Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ – был оштрафован более чем на 1 млн рублей» – цитирует его слова оперативный штаб.

Немерюк отметил, что только за последнее время предприятиям торговли за подобные нарушения было выписано более 15 тысяч штрафов.

Накануне стало известно, что за такие нарушения были временно закрыты несколько магазинов торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия». «Всего за отсутствие масок и перчаток у продавцов и посетителей в Москве закрыли 43 предприятия торговли», – отмечал Немерюк.

Как сообщал «Новый День», с 28 сентября дня из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Москвы возвращают часть ограничительных мер. В частности, вновь вводится карантин для пожилых людей. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовано перейти на удаленную работу или взять отпуск. Кроме того, руководителям предприятий выдана рекомендация вернуть как можно больше сотрудников на дистанционку и обеспечить строгое соблюдение мер эпидбезопасности на рабочих местах.

За минувшие сутки в Москве подтверждено 1560 новых случаев заболевания. Число госпитализаций тоже растёт, за 24 часа в больницы поступило 797 человек.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.09.20

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