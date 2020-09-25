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Двукратный рост: в России за год зафиксировано 395 случаев утечки персональных данных

Аналитики зафиксировали в России 395 случаев утечки персональной информации в 2019 году. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, выступая сегодня на встрече в верхней палате парламента за круглым столом, посвященной созданию цифрового профиля гражданина РФ и вопросам защиты персональных данных.

Открывая заседание, сенатор признала, что в России нередки утечки персональной информации из государственных информационных систем. «По данным экспертно-аналитического центра группы компаний InfoWatch, в прошлом году было зафиксировано 395 случаев утечки информации из российских компаний и государственных органов, в результате чего скомпрометировано более 172 миллионов записей персональных данных и платёжной информации», – сказала Рукавишникова.

По сравнению с 2018 годом случаев утечек стал больше на 46%, а число скомпрометированных записей выросло более чем в шесть раз.

Москва, Татьяна Дорофеева

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Метки / Совет Федерации

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