Собянин попросил полицию не штрафовать пожилых людей за выход на улицу

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился в полицию с просьбой не штрафовать пожилых людей за выход на улицу после рекомендации властей москвиам старше 65 лет не покидать свои квартиры в с связи с угрозой коронавируса. Об этом столичный градоначальник сообщил в своем блоге.

«Я обратился к руководству полиции с просьбой воздержаться от применения мер ответственности к пожилым людям. Это позволит избежать недоразумений», – отметил Собянин, подчеркнув, что в магазинах, аптеках и других общественных местах необходимо соблюдать масочный и перчаточный режим, иначе – «действительно могут не пустить в магазин или даже оштрафовать».

Вместе с тем мэр уточнил, что «прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются». «А значит – выходить из дома не является нарушением», – пояснил Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.09.20

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