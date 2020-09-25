В Совете Федерации назвали главную проблему внедрения цифрового профиля гражданина РФ

Основная проблема внедрения в России электронных услуг связана с необходимостью предоставления большого пакета бумажных документов для их получения. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил исполнительный директор дивизиона Сбербанка Борис Носко, выступая сегодня в Совете Федерации в ходе встречи за круглым столом, посвященной созданию цифрового профиля гражданина РФ и вопросам защиты персональных данных.

«Хорошая идея биометрия, но, к сожалению, электронная услуга возможна только тогда, когда мы решим вопрос с тем огромным пакетом документов, который прикладывается к заявлению, – подчеркнул он. – И, к сожалению, в административных регламентах записано, что в деле каждого человека должна лежать заверенная копия документа, и в этом проблема развития всех электронных услуг».

По его мнению, в региональных органах власти нужно создавать электронные системы и реестры, и ускоренно организовать электронное взаимодействие.

Запуск платформы «Цифровой профиль гражданина», который разрабатывается в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», призван сократить бюрократическую волокиту и облегчить россиянам жизнь, напомнил Носков. «Чтобы меньше он ходил по всяким инстанциям, чтобы меньше бумажек он носил в органы власти и наши коммерческие банки в том числе», – пояснил Носков, отметив при этом, что «пошел уже второй год эксперимента, а любой затягивающийся эксперимент – это не всегда хорошо».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.09.20

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