Изоляция возвращается: в Москве ужесточили карантинные требования

Департамент здравоохранения Москвы определил перечень хронических заболеваний и состояний, при которых жителям столицы настоятельно рекомендуется не покидать место проживания. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по сравнению с весной ограничительный список категорий граждан расширен.

Как говорится в официальном сообщении департамента здравоохранения Москвы, в режим самоизоляции включены беременные и женщины в послеродовом периоде, жители с нарушением иммунной системы, болезнями мочеполовой системы, костной-мышечной системы и соединительной ткани (ревматологическими заболеваниями), дополнительные категории болезней системы кровообращения и эндокринной системы.

«Опыт борьбы с коронавирусом показал, что эти категории также относятся к группе риска и при заболевании новой коронавирусной инфекцией для них повышается вероятность осложнений и тяжелого течения заболевания. Кроме того, сочетание простудных заболеваний и COVID-19 представляет для них большую опасность и может также иметь тяжелые последствия», – отмечается в сообщении департамента.

«Расширение списка увеличит в разы число людей, которым необходимо оставаться дома, но тем самым поможет существенно снизить риск распространения коронавирусной инфекции», – уточнили в ведомстве.

Москвичам из группы риска рекомендуется временно ограничить контакты с родственниками и знакомыми, проживающими отдельно. «Для осуществления покупок и получения каких-либо услуг, лучше обратиться за помощью к более молодым членам семьи. Если же крайне необходимо посещение общественных мест, помните об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. А в случае возникновения симптомов ОРВИ – оставайтесь дома и вызовите врача», – подчеркнули в департаменте здравоохранения Москвы.

Как сообщал «Новый День», за минувшие сутки число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в России составило 7 212, что стало максимальным уровнем за последние три месяца. В Москве выявлено 1 560 заболевших – это наибольший показатель с12 июня.

Москва, Светлана Антонова

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