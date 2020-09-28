Власти Москвы объявили о начале отопительного сезона

Власти Москвы приняли решение о досрочном начале отопительного сезона. Как сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, в настоящее время тепло уже подается почти в две тысячи учреждений, в ближайшее время отопление включат на всех объектах соцсферы, параллельно будет идти подключение домов и офисных зданий.

«По указанию мэра Москвы сегодня начали включать отопление в жилых домах. В общей сложности отопление включат в 34 тысячах домов. Последними тепло получат предприятия торговли и промышленности», – цитирует Бирюкова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 28.09.20

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