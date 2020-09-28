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Понедельник, 28 сентября 2020, 17:45 мск

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По факту смерти дочери актера Владимира Конкина возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по результатам проверки смерти дочери актера Владимира Конкина. Трагедия произошла 22 сентября в московском фитнес-центре «Джамп-клуб». Сейчас следователи изучают должностные инструкции сотрудников заведения.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка СКР по Москве, дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти женщины», – уточнили ведомстве.

Как сообщал «Новый День», 22 сентября из фитнес-центра в больницу доставили 32-летнюю дочь актера Владимира Конкина, предварительно было определено, что она утонула в бассейне. Родственники заявили СМИ, что не верят в то, что Софья могла просто утонуть – она достаточно давно занималась плаванием.

Москва, Алевтина Белова

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