Исследование: почти 40% фирм не переживут повторный карантин

Почти две трети российских компаний (72%) не смогли полностью восстановиться после ограничительных мер, связанных с коронавирусом, а более трети фирм (39%) не переживут повторный карантин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 1000 работодателей из всех регионов России.

По итогам исследования только 23% представителей российского бизнеса указали, что их компании готовы к повторению карантина, а бюджета предприятия хватит на аренду помещений и выплату зарплат сотрудникам. 38% опрошенных отметили, что для поддержки бизнеса в случае введения новых ограничений им придется сокращать штат компании и урезать зарплаты сотрудникам. 39% компаний ответили, что их бизнес вряд ли переживет вторую волну и повторный локдаун.

«Повторение локдауна и новые ограничительные меры потребуют и новых мер поддержки для бизнеса. Наше последнее исследование показало, что 72% российских компаний пока не смогли полностью восстановиться после карантина. Вторая волна коронавируса и ограничений для многих станет вопросом выживания», – прокомментировал ситуацию коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 29.09.20

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