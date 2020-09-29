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Вторник, 29 сентября 2020, 14:51 мск

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Вводятся ограничения: мэрия Москвы приняла решение о «наливайках»

В Москве будет ограничена работа торговых точек, в которых продают алкоголь. Правительство Москвы уточнило нормы, регулирующие торговлю спиртным в жилых домах, теперь это разрешено только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров.

Кроме того, уточнен перечень помещений, которые нельзя включить в площадь зала обслуживания. В него вошли сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи. Аналогичный порядок определения площади применяется при исчислении налоговой базы для расчета единого налога на вмененный доход.

В пресс-службе мэрии пояснили, что в первую очередь новые правила касаются так называемых «наливаек» – торговых точек, которые, формально подпадая под определение предприятия общественного питания, торгуют алкоголем, в том числе в ночное время.

Москва, Светлана Антонова

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