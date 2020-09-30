В Москве власти начали закрывать парикмахерские

В Москве из-за несоблюдения перчаточно-масочного режима посетителями и сотрудниками число закрытых продовольственных магазинов превысило 60. В результате рейдов власти также начали закрывать парикмахерские. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Несмотря на то, что рейды продолжаются, и, в целом, улучшается ситуация по использованию масок как посетителями, так и сотрудниками магазинов, к сожалению, закрываются магазины Роспотребнадзором за несоблюдение данного (перчаточно-масочного) режима. В целом, за последние сутки еще несколько магазинов было закрыто. Закрыты магазины крупных сетей X5 Retail Group, «Дикси», закрыты несколько парикмахерских», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Немерюк уточнил, что всего в Москве на сегодняшний день из-за нарушения масочного режима приостановили деятельность 62 продовольственных магазина. «К ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», – уточнил глава департамента.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.20

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