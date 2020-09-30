Скандал в Москве: представители строительной компании распылили газ в толпу протестующих жителей

В Москве в ходе противостояния представителей компании-застройщика и местных жителей на улице Ивана Франко был распылен слезоточивый газ, сейчас на месте работают правоохранительные органы. Об этом в соцсетях сообщила московская активистка Надежда Чижова.

«SOS! Бандиты застройщика применяют слезоточивый газ против защитников парка на Ивана Франко!», – заявила Чижов сегодня утром в «Фейсбуке» в группе «Борьба за 47-48 кварталы Кунцево», отметив, что борьба идет за парк на улице Ивана Франко, который предполагается вырубить ради строительства Северного дублёра Кутузовского проспекта. «Следственная группа оцепила место преступления, где люди застройщика распыляли слезоточивый газ», – уточнила активистка.

Жители запада Москвы выступают против полного уничтожения парка с трехсотлетними дубами. По информации портала «Активатика», работы там ведет строительная компания «МИСК». Рабочие каждый день приезжают и предпринимают попытки поставить забор вокруг парка, однако жители не позволяют им это сделать. Портал отмечает, что платный дублер Кутузовского проспекта будет вести на Рублевку – дорога нужна для проезда «элиты» в свои коттеджи.

Как сообщал «Новый День», ранее жители Кунцева восстали против планов мэрии и ГК «ПИК» построить высотный дом прямо во дворе трех жилых пятиэтажек. Забор стройки встал в метре от кирпичной стены существующего дома.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 30.09.20

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