ЧП в Подмосковье: 40-летний мужчина похитил девочку

Следственный комитет предъявил обвинения 40-летнему москвичу обвинение в разбойном нападении с применением оружия (ч.2 ст. 162 УК РФ) и похищении несовершеннолетнего (ст. 126 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка ведомства.

По данным следствия, 25 сентября обвиняемый, увидев на остановке общественного транспорта на Ельдигинском шоссе девушку спросил у нее дорогу до деревни Алешино, после чего предложил ее подвести. 16-летняя девочка села к нему в машину, однако мужчина напал на нее, связал руки веревкой и, угрожая ножом, отобрал телефон, после чего поехал в неизвестном для несовершеннолетней направлении.

«В дальнейшем в процессе борьбы, которая завязалась между обвиняемым и потерпевшей, девочке удалось освободиться и убежать», – говорится в сообщении, и уточняется, что девочке оказал помощь мимо проезжающий водитель и отвез ее домой.

Правоохранительным органам удалось в кратчайшие сроки установить личность мужчины, причастного к преступлению и задержать его. К настоящему времени следователями изъят и осмотрен автомобиль обвиняемого, проведено опознание, допросы, в том числе очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.20

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