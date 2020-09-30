В Подмосковье вынесен приговор директору застройщика за махинации с деньгами дольщиков

В Подмосковье исполнительный директор ООО «Вита Реал Эстейт», экс-депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Ринат Шайдуллин признан судом виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана участников долевого строительства (ст. 165 УК РФ). Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, речь идет о многоквартирном доме в деревне Удино Дмитровского района Московской области.

Согласно материалам следствия, в июне 2011 года Шайдуллин под видом организации долевого строительства многоквартирного 4-этажного жилого дома завладел деньгами дольщиков, заведомо осознавая, что дом не будет введен в эксплуатацию в установленном законом порядке, а имеющиеся в нем квартиры не могут выступать в качестве объектов недвижимого имущества при заключении договоров купли-продажи. До настоящего времени жилой дом в эксплуатацию не введен, ООО «Вита Реал Эстейт» установленные в договорах обязательства не выполнило.

В результате преступных действий дольщикам был причинен ущерб на сумму более 131 миллиона рублей. Потерпевшими признаны 65 граждан, вложивших деньги в возведение дома.

Следователями проведен значительный объем работы. Допрошено свыше 150 свидетелей, проведено не менее 7 различных экспертиз: бухгалтерская, строительно-техническая, почерковедческая, оценочная. Объем уголовного дела составил 36 томов.

Несмотря на отрицание, обвиняемым на этапе следствия своей причастности к совершенному преступлению его причастность полностью подтверждается совокупностью доказательств, подчеркнули в СКР.

Приговором суда Шайдуллину назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.09.20

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