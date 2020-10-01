В Москве задержан администратор Интернет-группы «UBER ALLES» по подозрению в экстремизме

В Москве по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности на территории столицы задержан администратор интернет-сообщества «UBER ALLES». Об этом сообщила пресс-служба московского главка Следственного комитета.

По версии ведомства, в период с марта 2018 года по март 2019 года подозреваемая, совместно с соучастниками разместили в Интернет-сообществе «UBER ALLES» материалы, призывающие к осуществлению террористической деятельности, а также экстремистского содержания.

Следователями столичного управления при содействии сотрудников ФСБ России и МВД России по подозрению в совершении преступления задержан один из администраторов сообщества «UBER ALLES». В местах жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты многочисленная компьютерная техника и электронные устройства, используемые для передачи и распространения информации, экстремистская литература, холодное оружие, иные объекты и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения, связанной с лишением свободы. Также следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление и задержание иных лиц, причастных к совершению данного преступления.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.20

Кешбэк на новых условиях: в России продлили программу по возврату денег за путешествия по стране. / Польское СМИ предрекло бюджетный крах из-за подписанного соглашения с США. / В анкеты Всероссийской переписи населения включили новые вопросы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»