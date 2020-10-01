Мошенники активизировались: в Москве задержаны 27 лжесотрудников «Мосгаза»

В Москве задержали 27 мошенников, которые убеждали жителей столицы приобретать газовое оборудование по завышенным ценам. Правительство Москвы рекомендует, прежде чем пригласить сотрудника Мосгаза в квартиру, попросить предъявить удостоверение со специальной голограммой.

Сотрудники «Мосгаза» одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками, оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. Кроме того, нужно убедиться в том, что на пороге – специалист Мосгаза, поможет звонок в свою управляющую компанию или по номеру 104, говорится на официальном портале столичной мэрии.

В сообщении уточняется, что столичные газовщики соблюдают требования Роспотребнадзора. Все специалисты обеспечены индивидуальными средствами защиты и антисептиками.

Актуальную информацию о проведении проверок размещают на информационных стендах рядом с многоквартирными домами. Кроме того, график внеплановой проверки публикуют на официальном сайте Мосгаза.

Москва, Светлана Антонова

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