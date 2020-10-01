В Москве закрыли Коптевский рынок за нарушение масочного режима

В Москве принято решение о закрытии Коптевского рынока. Как сообщили в столичном оперативным штабе по борьбе с угрозой распространения коронавируса, поводом стало нарушение масочного режима.

«Деятельность рынка приостановлена до решения суда. Запрет деятельности может продлиться до 90 суток. Рынку грозит штраф до 500 000 руб», – говорится в сообщении.

Ранее власти Москвы анонсировали массовые проверки соблюдения масочного режима в общественных места, в том числе магазинах и транспорте. По данным на конец сентября, всего из-за нарушений была приостановлена 62 продовольственных магазинов, в том числе супермаркетов «Перекресток» и «Дикси». «К ним добавляются несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты», – сообщил накануне глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

В настоящее время в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки выявлено 2 424 новых случаев заражения.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.10.20

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