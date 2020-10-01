ФСИН хочет получить три миллиарда рублей на «глушители сигналов связи»

В российских тюрьмах могут появиться «глушители» сигналов связи, для закупки оборудования Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена запросить три миллиарда рублей из бюджета. Такие меры планируется предпринять в рамках борьбы с фальшивыми банковскими колл-центрами, хотя накануне в Госдуме представители «ЕР» раскритиковали такие «глушилки», предложив законопроект, который обяжет операторов связи отключать телефонные номера на территории пенитенциарных учреждений.

Как пишет «Коммерсант» «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы, руководство ФСИН выступит сегодня на заседании Совбеза с докладом о цифровой трансформации, которая включает и установку в тюрьмах высокотехнологичного оборудования, способного заглушить сигналы сотовой связи на местах. На эти цели потребуется около трех миллиардов рублей. Топ-менеджер «Ростеха» уточнил изданию, что использовать планируется не постоянные генераторы помех, которые могут негативно сказаться на здоровье как заключенных, так и самих сотрудников учреждений, а комплекс средств. Это может быть экранирование сигнала или генераторы выборочных помех.

Такие меры ФСИН разработала в целях борьбы с подпольными колл-центрами в тюрьмах, поскольку масштабы телефонного мошенничества в этом году резко возросли. Так, в Сбербанке с января зарегистрировано почти 2,9 млн жалоб клиентов на попытки обмана – это более, чем в два раза превышает объем прошлого года.

В компании «Ростелеком-Солар» ранее отмечали, что в первые месяцы изоляции произошел трехкратный рост мошеннических операций через «телефонный фрод», причем звонки поступают уже не только на мобильные, но и на стационарные телефоны. Как правило, мошенники представляются сотрудниками банка и заявляют о некоем подозрительном платеже, якобы совершенном клиентом. Для его отмены они просят назвать им код из пришедшей от банка смс.

У идеи глушить в тюрьмах связь есть некоторые риски, считают в Infosecurity a Softline Company, пишет издание. Это связано с точным покрытием сигналом только территории пенитенциарного учреждения – при том, что СИЗО и тюрьмы в России нередко находятся в густонаселенных районах городов.

Эксперты не исключают, что запланированные ФСИН меры не ликвидируют подобный вид мошенничества, поскольку фальшивые колл-центры стали переезжать из тюрем, а порой работают даже из-за границы.

Как сообщал «Новый День», идею с «глушителями» раскритиковал накануне депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн. Он выступил соавтором законопроекта, обязывающего операторов связи по запросу главы регионального УФСИН блокировать определенные телефонные номера, которые использовались на территории учреждения УИС.

«Система шумоподавления уже сегодня применяется сотрудниками учреждений исполнения наказаний, это вопрос, не требующий законодательного урегулирования, но требующий большого финансирования и сложной технической настройки», – заявил парламентарий. Проблема в том, что такая система должна действовать строго на определенной территории – при этом большое число СИЗО в России находится в городской черте. «Вряд ли жители соседних домов будут испытывать сильную радость от полной блокировки связи», – пояснил он. В первом чтении законопроект о новых обязанностях операторов связи был принят большинством голосов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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