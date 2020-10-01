В Подмосковье вандалы сняли на видео разрушение памятника архитектуры

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова направила обращение в полицию с требованием найти вандалов, сломавших памятник Ленину в здании железнодорожного вокзала станции Ленинская в Домодедово. Телеграмму в адрес начальник ГУ МВД по Московской области Виктора Паукова парламентарий опубликовала в соцсетях.

«Прошу вас организовать проверку и поиск виновных в совершении преступления по статье 243 УК РФ – уничтожение объектов культурного наследия», – пишет Шувалова на своей странице в «Фейсбуке».

В телеграмме депутата говорится, что несколько дней назад неизвестные уничтожили «часть предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения – вокзала станции Ленинская, расположенного на одноименной железнодорожной станции в городском округе Домодедово». Видеоролик, снятый вандалами, опубликован в Сети в группе «Наступление на наследие» «ВКонтакте».

Источник: страница Елены Шуваловой в «Фейсбуке»

Как пишет Шувалова, в ролике видно, как «двое мужчин заваливают исторический бюст В.И. Ленина в центральной части павильона, от него остались лишь осколки».

В сообщении в группе «ВКонтакте» говорится, что вандалы, разрушившие памятник в соцсетях присутствуют под именами Андрей Р. и Никита Д.

Шувалова подчеркнула, что здание является памятником архитектуры, и попросила начальника подмосковного полицейского главка организовать проверку, найти и наказать виновных в преступлении.

Здание вокзала было построено в 1954 году по приказу Сталина. Он был парадными воротами на пути к Горкам Ленинским, где скончался Владимир Ленин. Это типичный образец сталинского ампира, шпиль которого венчает пятиконечная звезда. Вокзал окружен 24 колоннами – говорят, это символизирует год смерти вождя мирового пролетариата. Собственником здания является РЖД, в марте этого года вокзал был выставлен на продажу всего за 10 млн рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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