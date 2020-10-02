Мэрия Москвы вернулась к языку угроз: вице-спикер Госдумы раскритиковал антикоронавирусные меры в столице

Мэрия Москвы вернулась к языку угроз, перекладывая вину за ситуацию с коронавирусом на жителей столицы. Объявленный принудительный перевод сотрудников на «удаленку» в реальности окажется профанацией и приведет к массовым отпускам за свой счет, полагает вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев.

«Московские власти опять перешли к привычному языку угроз. «Если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, то жесткие ограничения не за горами». То есть опять виноватыми делают москвичей, а не чиновников, не способных к принятию адекватных решений», – подчеркнул Лебедев в комментарии в «Фейсбуке».

Парламентарий обратил внимание, что объявленные мэром двухнедельные каникулы уже привели к резкому росту спроса на туры в Турцию и российские курорты, причем «в Крым и Сочи билетов почти не осталось». «Уже понятно, что идея устроить двухнедельные каникулы – явно неадекватная, – констатировал Лебедев. – Неужели кому-то не очевидно, что в отелях дети будут активно общаться друг с другом, да и взрослые вряд ли смогут сохранять социальную дистанцию. То есть никакого разъединения не произойдёт».

Что касается обязательного перевода на удаленную работу 30% сотрудников, то это, возможно, и позволит снизить количество пассажиров метро, однако пострадавшими в итоге окажутся москвичи старше 65 лет. «Среди работающих пенсионеров мало тех, кто занимает должности, которые позволяют «удалёнку». Значит опять отпуска за свой счёт, опять профанация», – подчеркнул вице-спикер Госдумы.

При этом Лебедев отметил, что в заявлениях чиновников звучит, что в распространении коронавирусной инфекции виноваты именно москвичи, массово не соблюдающие санитарно-эпидемиологические требования и игнорирующие рекомендации мэрии.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.20

Ситуация с коронавирусом близка к критичной: Собянин предупредил о «более жестких мерах». / Ученые заявили об изменяемости коронавируса ради высокой заразности. / Детей и молодежь назвали главными виновниками распространения Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»