Власти Москвы уличили «Райффайзенбанк» в нарушении коронавирусных ограничений

Специалисты московского Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) выявили нарушения мер профилактики COVID-19 в отделении «Райффайзенбанка» в центре Москвы. Об этом сообщил столичный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Специалисты ОАТИ зафиксировали ряд нарушений в отделении «Райффайзенбанка» в центре Москвы: отсутствовал контроль температуры тела, не было разметки для социального дистанцирования, сотрудники не пользовались масками», – говорится в сообщении.

В штабе также уточнили, что выявленные нарушения предусматривают административный штраф до 300 тысяч рублей.

Как сообщал «Новый День», на фоне роста заболеваемости коронавирусом московские власти анонсировали масштабные проверки общественных мест, в том числе магазинов и транспорта. По данным на конец сентября, всего из-за нарушений была приостановлена 62 продовольственных магазинов, в том числе супермаркетов «Перекресток» и «Дикси», а также непродовольственные магазины, парикмахерские и салоны красоты. Накануне за нарушение масочного режима был закрыт Коптевский рынок. Ранее был на миллион рублей был оштрафован столичный ЦУМ.

Согласно данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве выявлено 2 704 новых случая заражения коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

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