Кудрин раскритиковал прогноз развития РФ: ситуация будет хуже, чем обещает правительство

Прогноз социально-экономического развития России, на котором основан проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, не учитывает второй волны коронавирусной инфекции, поэтому падение ВВП в этом году очевидно будет больше, чем полагает минэкономразвития. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая сегодня в рамках «нулевых слушаний» в Совете Федерации по проекту главного финансового документа страны.

«Должен сказать, что прогноз не учитывает второй волны ковида, которая по сути, к сожалению, началась, – сказал он. – Тем самым, наверное, падение ВВП этого года будет больше, чем по официальному прогнозу, где-то от 4 до 5%. Сейчас точных оценок еще не сделано, но понятно, что нам тогда придется в начале года корректировать прогноз на 2021 год, потому что зима и первый квартал будут сложными по-прежнему по экономическому росту, и показатели роста на следующий год тоже могут быть скорректированы».

Кудрин подчеркнул, что среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 годы был меньше 1%. «То есть мы находимся в историческом периоде очень низких темпов роста, – пояснил глава Счетной палаты. – Поэтому планирование, что в следующем году мы выйдем больше чем на 3% роста – можно ожидать, если считать, что это год отскока после кризиса, после снижения, но следующие годы 2022 и 2023 ожидание выше 3% роста являются оптимистическими. Потому что хотя мы понимаем, что нужны структурные реформы, правительство на днях утвердило общенациональный план действий, (…) но структурные реформы, о них много говорим, это уже манерой стало, недостаточны».

«Сегодня правительство, представляя бюджет, должно ответить на вопрос: как в результате этих структурных мер мы увеличим темп роста – не только деньгами, денежно-кредитной политикой, но конкретными шагами на раскрытие возможностей экономики», – отметил он. В частности, рост инвестиций на 3,9% в этом году, и чуть больше, чем 5% в последующие, – «недостаточный для того, чтобы раскрутить инвестиционный бум в нашей экономике», пояснил Кудрин.

При этом глава Счетной палаты обратил внимание, несмотря планы правительства в 2021 году повысить номинальный рост доходов федерального бюджета, по отношению к ВВП доходы будут падать: с 16,7% в 2020 году до 16,2% в 2021 году. Такая же ситуация наблюдается в расходах: в номинальном выражении они сократятся с 23,7 до 21,5 трлн рублей, «все-таки 2020 год был антикризисный, большой фискальный пакет», однако по отношению к ВВП снижение расходов составит с 22,2% в 2021 году до 17,8% к 2023 году. «Мы не будем пока еще соответствовать тем планам, которые были до кризиса. Мне кажется, можно было маневры ресурсами осуществлять, чтобы поддерживать 2021 и 2022 год в большем объеме», – считает Кудрин.

В то же время глава Счетной палаты отметил сокращение расходов на образование и здравоохранение по отношению к ВВП. «Это элемент политики. Мы не должны допускать снижение на эти две отрасли, которые обеспечивают качество человеческого капитала», – подчеркнул он.

Счетная палата сейчас изучает проект бюджета и даст официальное заключение к первому чтению проекта федерального бюджета в Госдуме 29 октября.

Как сообщал «Новый День», правительство внесло в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По словам руководителям парламентского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, депутаты обсудят главный финансовый документ страны на заседании 29 октября.

Согласно законопроекту, доходы бюджета 2021 году составят 18,77 трлн рублей, в 2022 году – 20,64 трлн рублей, в 2023 году – 22,26 трлн рублей. Расходы в следующем году запланированы на уровне 21,52 трлн рублей, в 2022 году – 21,88 трлн рублей, в 2023 году – 23,67 трлн рублей. На реализацию нацпроектов в 2021 году заложено 2,25 трлн рублей, в 2022 году – 2,62 трлн рублей, в 2023 году – 2,79 трлн рублей.

Инфляция весь этот период не будет превышать 4%, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

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