В Москве вновь открыли два крупных обсерватора в ледовом дворце и выставочном центре

В Москве на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса вновь открыты два обсерватора в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и ледовом дворце «Крылатское», куда планируется направлять москвичей и приезжих с подтвержденным заболеванием, которые не нуждаются в стационарном лечении, однако не могут самоизолироваться дома. Фактически речь идет о месте для изоляции пациентов с легкой и средней тяжестью течения болезни.

«Мы весной создали целый ряд резервных госпиталей. Это не какие-то сооружения, сделанные наспех, это соответствующие самым современным требованиям, самому современному стандарту инфекционные клиники, оснащенные всем необходимым оборудованием, – заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая обсерватор в «Сокольниках». – Здесь есть и передвижные рентген-аппараты, передвижные КТ-аппараты, которые позволят провести необходимую лучевую диагностику. Здесь также есть и палаты интенсивной терапии, к каждой койке подведены медицинские газы – кислород. Блоки питания, блоки выписки, блоки поступления пациентов – все сделано по самым высоким стандартам».

Госпитали включены в структуру московских «ковидных» больниц, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфецией. Обсерваторы укомплектовали врачами и медперсоналом – в «Сокольниках» будут работать 47 врачей, более 80 сотрудников среднего и около 60 сотрудников младшего медицинского персонала. Для них сделали гардероб и раздевалки, оборудовали 33 душевые кабины, 18 санузлов с умывальниками, зону отдыха. В «Сокольниках» установлено 550 коек, включая 18 – интенсивной терапии. Госпиталем управляет городская клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева. Плановая мощность обсервационного центра, где также есть 650 коек палатного типа. В нем смогут разместиться граждане в возрасте от 18 до 65 лет, не имеющие ограничений в мобильности.

«Надеюсь, что они будут работать эффективно и спасут жизни многих москвичей. В первую очередь сюда будут поступать пациенты с легкой и средней тяжестью течения болезни», – уточнил Собянин.

Как сообщал «Новый День», в Москве в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией с 28 сентября объявлен режим изоляции для лиц старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями. С 5 октября начались удлиненные каникулы для школьников, закрыты учреждения дополнительного образования для детей. Предприятия и организации должны отправить на удаленную работу не менее 30% своих сотрудников.

Согласно последним данным, в Москве за сутки выявлено 3 537 новых случаев заражения коронавирусом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.10.20

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