Путин высказался о дистанционном школьном образовании: разговоры об этом несерьезны

Президент РФ Владимир Путин назвал несерьезными разговоры о будущем переходе школ на дистанционный формат работы. Об этом глава государства заявил во время видеоконференции с учителями и студентами педагогических вузов.

Путин отметил, что оснащенность российских школ технологическими новинками актуальна, но при этом непосредственное общение учителя и ученика ничто не способно заменить.

«В целом речь идет о необходимости создания и в городах, в небольших населенных пунктах, в сельской местности, везде, по-настоящему современных, достойных условий для обучения детей и, конечно, для жизни и работы самих педагогов, – цитирует слова президента РФ официальный сайт Кремля. – В этой связи вновь повторю: разговоры о закрытии школ, о якобы полном переходе в будущем на дистанционный формат обучения являются несерьезными, потому что как бы ни развивались технологии, но именно совместная работа, творчество, прямое, непосредственное общение ученика и учителя – это то, что дает высокое качество образования».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.10.20

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