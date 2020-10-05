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Понедельник, 5 октября 2020, 18:03 мск

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Московский полицейский отправлен в колонию на 13,5 лет: «подставил» невиновную женщину и устроил «закладки» в здании ОВД

В Москве за фальсификацию уголовного дела, а также за приготовление к незаконному сбыту наркотиков осужден бывший старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОМВД по району Теплый Стан Дмитрий Дидурик. Черемушкинский суд отправил его на 13,5 лет в колонию строгого режима.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, Дидурик с двумя своими коллегами из отдела внутренних дел договорились с наркозависимой женщиной, и сфабриковали в отношении одной из ее знакомых доказательства по делу о попытке продажи наркотиков, после чего жертва была заключена под стражу.

Кроме того, в марте 2015 года Дидурик с одним из сотрудников полиции сам купил наркотики – героин, метадон, гашиш и амфетамин. Все это «стражи порядка» спрятали в тайники прямо в здании отдела внутренних дел, планируя потом пустить в продажу. Инспекция по личному составу УВД по ЮЗАО обнаружила пакеты при проверке.

Дело в отношении двоих сотрудников отдела внутренних дел и страдающей наркоманией местной жительницы выделено в отдельное производство, уточнили в прокуратуре.

Москва, Алевтина Белова

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