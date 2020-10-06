ЧП в Москве: 6-месячный ребенок попал в реанимацию после обрезания в одной из частных клиник

В Москве 6-месячный малыш едва не погиб во время процедуры по обрезанию в одной из частных клиник. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, ЧП произошло в одном из учреждений в центре города.

По данным ведомства, во время «оказания платных услуг» ребенок почувствовал себя плохо и был доставлен в медицинское учреждение города в тяжелом состоянии. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также наличие у клиники разрешения на предоставление медицинских услуг. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники клиники, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как уточняет «РенТВ», шестимесячный ребенок был доставлен в реанимацию после операции по обрезанию в частной московской клинике. По данным издания, у младенца во время процедуры начались судороги.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.10.20

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