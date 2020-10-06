«Ситуация становится сложнее и драматичнее»: Собянин объявил о дополнительных антикоронавирусных мерах

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах контроля за ранее установленными ограничениями в связи с ростом заболеваемости covid-19. По словам столичного градоначальника, ситуация с коронавирусом становится сложнее и драматичнее, в результате чего требуются новые ограничения.

«По выявляемости мы приближаемся к пиковым значениям весны. Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», – отметил Собянин в своем блоге.

При этом мэр переложил ответственность за ситуацию на жителей столицы. «Многие москвичи прислушиваются к требованиям санитарных врачей и соблюдают вынужденные ограничительные меры. Но, к сожалению, далеко не все. Поэтому сегодня вводятся дополнительные меры контроля за ранее принятыми решениями», – заявил градоначальник.

В частности, 9 октября и до окончания каникул будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. При этом уплаченные за проезд деньги перенесут на более поздний срок. Вместе с тем 9 до 28 октября отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Кроме того, все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционку. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

«Строгое выполнение требований по нахождению на домашнем режиме школьников, пожилых и больных хроническими заболеваниями людей, переход на удаленку, соблюдение масочного режима – все это может приостановить нарастающую волну эпидемии», – подчеркнул Собянин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.10.20

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