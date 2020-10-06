Власти Москвы начали штрафовать гостиницы за нарушение масочного режима

В Москве несколько гостиниц будут оштрафованы за нарушения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Руслан Каюмов.

«Сегодня специалистами ОАТИ было проведено обследование нескольких гостиниц: Azimut, «Абрам Инн», «Центральный дом туриста», «Салют», «Университетская». В ходе обследования были выявлены нарушения масочного режима – маски и перчатки отсутствовали как у посетителей, так и у сотрудников гостиницы. Также отсутствовали линии дистанцирования и санитайзеры при входе», – сказал Каюмов, слова которого цитирует «Интерфакс».

По словам чиновника, гостиницы, в которых выявлены нарушения, будут оштрафованы. «За допущенные нарушения в отношении указанных гостиниц будут применены штрафные санкции в размере до 300 тысяч рублей», – уточнил он.

Ранее столичные власти анонсировали рейды по общественным местам и в транспорте на фоне роста заболеваемости коронавирусом. По данным городского оперативного штаба, за минувшие сутки в Москве выявлено рекордное количество новых случаев заражения – 4 082, начиная с мая. При этом более тысячи жителей столицы было госпитализировано.

Москва, Светлана Антонова

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