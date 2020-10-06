Россию накрыла вторая волна коронавирусного страха

В России началась вторая волна коронавирусного страха. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, несмотря на повышенную тревожность, почти половина россиян выступают против повторения весенних ограничений с вынужденными нерабочими днями.

«В информационное пространство эта проблема (коронавируса) вновь вторглась очень властно, и продолжает набирать обороты. Мы видим, что в мае в среднем 36% респондентов говорили, что их внимание привлекла пандемия. В июне эта цифра снизилась практически на треть – до 24%, и в июле упала еще более чем вдвое – до 10%. Все это сохранялось примерно до третьей недели сентября. Рывок произошел между 24 и 25 сентября, когда за одну ночь буквально доля тех, кто назвал пандемию в качестве события, которое его внимание на себя обратило, выросла с 8% до 13%. С тех пор она (доля) уже не снижается», – сказал Федоров.

«Мы выходим на вторую волну страха перед коронавирусом», – пояснил он.

Глава ВЦИОМ отметил, что в связи возможной новой «или уже происходящей» вспышкой заболеваемости коронавирусом большинство респондентов испытывают страх заразиться. «Страх заболеть, «боюсь за родных и детей» – об этом говорят 43%. Причем за последние 10 дней эта доля выросла на 4%. На втором месте – «боюсь потерять доход» – 14%. Этот страх как раз стал меньше, но это понятно. Экономический и эпидемиологический страхи – сообщающиеся сосуды. Если одно начинает беспокоить больше, мысли о другом уходят», – отметил он.

Кроме этого, как уточнил Федоров, россияне опасаются ограничения передвижения и возвращения режима самоизоляции – 6%, а также перевода детей на дистанционное обучение и закрытия детских садов – 5%. «Это интересный момент – здесь потребности защиты от эпидемии вступает в противоречие со сложившимся образом жизни и возможностями зарабатывать на хлеб», – сказал он.

Социолог обратил внимание, что мнение общества по поводу возможного возвращения коронавирусных ограничений очень разрознено. «36% опрошенных говорят, что ограничения должны быть менее строгими, 16% – более жесткими. 31% были бы удовлетворены повторением тех ограничений, которые вводились по сценарию первой волны. То есть, единого мнения не сложилось, разброс довольно большой. Но людей, которые считают, что надо не просто объявить полный локдаун, но сделать его даже жестче, чем в первый раз, все же относительное меньшинство», – сообщил он.

При этом Федоров отметил, что в Москве, где весной и летом были приняты более жесткие меры, чем в среднем по стране, крен все же идет в сторону смягчения ограничений. «В Москве 48% опрошенных полагают, что ограничения должны быть менее строгими. Здесь расклад мнений существенно отличается от общероссийского. Каждый второй не хотел бы повторения того, что мы видели в апреле-мае. Только 11% выступают за более жесткие ограничения», – констатировал эксперт.

В этой связи он обратил внимание еще на одну интересную тенденцию: наибольшая доля сторонников сверхстрогих ограничений среди самой молодой группы респондентов. «Среди молодежи от 18-24 лет 22% за сверхжесткие меры. Это интересный момент – у молодежи повышенная тревожность», – сказал он.

Федоров также отметил, половина россиян – 50% – выступают против возможного введения периода нерабочих дней, 40% поддерживают. При этом 53% высказываются против перевода на дистанционку по стране в целом, 42% – «за».

По данным опросов, 67% опрошенных поддерживают необходимость самоизоляции для граждан 65 лет и старше, против – 30%.

Примечательно, что большинство россиян считает, что угроза пандемии будет актуальна еще в течение полугода-года: 26% респондентов уверены, что кризисная ситуация будет в ближайшие полгода, 24% – полагают, что это произойдет в ближайший год, 9% ждут позитивных тенденций через два года, сообщил Федоров.

Как сообщал «Новый День», сегодня в России зафиксирован почти рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса – 11 615. Больше было лишь на пике заболеваемости 11 мая, когда оперштаб сообщил о 11 656 зараженных.

Самое большое число новых заболевших выявлено в Москве (+4082) – это максимальное значение с 12 мая. Мэр города Сергей Собянин сегодня объявил о дополнительных мерах контроля за ранее установленными ограничениями в связи с ростом заболеваемости covid-19. По словам столичного градоначальника, ситуация с коронавирусом становится сложнее и драматичнее, в результате чего требуются новые ограничения

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.10.20

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