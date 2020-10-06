Тотальная депрессия: коронавирус превратил россиян в психически больное и зависимое от властей общество

Российское общество на фоне роста заболеваемости коронавирусом переживает пандемию страха: россияне деморализованы и практически полностью находятся в зависимости от государства. Как считает глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин, такая «болезнь» может протекать долго и мучительно, и имеет шансы стать «хронической». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом эксперт сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

Как считает Задорин, сегодня наравне с вопросом о физическом здоровье граждан, необходимо всерьез заняться их психологическим состоянием. «Сейчас нужно говорить о социальном заражении и социальной болезни. Вопрос – в каком состоянии находится наше общество не в физическом, а социально-психологическом плане, насколько оно здорово после этого пандемического шока? С моей точки зрения, это – больное общество. Мы пришли к обществу, которое приведено в состояние испуга, зависимости, потери определенности и раздельности. Этими «болезнями» общество может болеть долго и мучительно, причём это перейдет в хронику», – сказал он.

Эксперт пояснил, что на это повлияло три основных фактора. «Это первая эпидемия в прямом эфире. Тот объем информационного потока, интенсивность сообщений о коронавирусной инфекции, которые сейчас обрушиваются на головы наших сограждан, беспрецедентны. К этому добавляется экономический фактор – медицинское явление никогда не сравнивалось и связывалось с остановкой экономики, а сейчас это увязывается напрямую, и социальный фактор – не было такого, чтобы была тотальная социальная изоляция. Все-таки, всегда речь шла об изоляции больных. А массовое явление, при котором изолируются здоровые люди – беспрецедентная вещь», – подчеркнул он.

В результате, по его мнению, был нанесен серьезный удар по четырем параметрам социально-психологического здоровья граждан. «Я назову эти параметры: первое – тревожность. Пандемия страха поразила всю страну. То, что мы говорили еще в апреле о предполагаемом росте психических расстройств, случилось. Все исследования показывают рост обращений к невропатологам, психотерапевтам. Говорится и о росте числа психических эксцессов у людей уже подверженных заболеваниям. Последнее исследование потрясло – тотальный рост депрессии у детей, которые должны были обучаться в школе, но которых лишили этой возможности и посадили за экраны компьютера», – сказал Задорин.

«Многие психологи говорят и о дерационализации сознания, когда многие явления начинают рассматриваться в эзотерическом плане – мистика, конспирология. Это тоже не характеризует здоровое общество», – уточнил он.

Второй показатель здорового общества – связан со сплочённостью, третий – с пониманием справедливости и четвертый – активностью и готовностью к противодействию угрозам, отметил эксперт. «Здоровое общество должно придерживаться общепринятых норм. Но информационный поток, который в теории может быть мобилизационным, является демобилизационным. Он не создает определённость в картине мира, а постоянно подчеркивает неопределённость, турбулентность, невозможность каких-либо прогнозов на ближайшее будущее, противоречивые описания болезни», – констатировал он.

Вместе с тем Задорин обратил внимание, что россияне, которые в массе своей не привыкли строить долгих жизненных стратегий, вообще потеряли «горизонт планирования» и попали в полную зависимость от государственных субсидий и решений.

«Ликвидация субъектности, полное встраивание в зависимость от государства… Бизнес, прежде всего, малый, не может никакие решения принимать самостоятельно… Дальше – дистанцирование – то, что влияет на сплочённость и единство общества. Мы все время говорим, что дистанцирование приводит к десоцализации. Онлайн-образование ведет не только к потере связи между учителем и учеником, но и между студентами – и так во всем», – заключил Задорин.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 06.10.20

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