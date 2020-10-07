«Это форменное издевательство над людьми!» Блокировка льготного проезда в Москве вызвала шквал критики

Вице-спикер Государственной думы Игорь Лебедев назвал форменным издевательством над людьми решение мэрии Москвы заблокировать льготные проездные для детей и пенсионеров. «Да, ситуация сложная, никто с этим не спорит. Но не надо делать её ещё сложнее!» – подчеркнул он. Возмущенные пенсионеры жалуются в СМИ и оставляют в соцсетях соответствующие комментарии.

«Все худшие прогнозы оправдываются, – пишет Лебедев на своей странице в «Фейсбуке». – Московские власти опять решили бороться с коронавирусом путём создания максимальных неудобств москвичам. В первую очередь – финансовых. Решение отключить льготные проездные для школьников и пенсионеров – это форменное издевательство над людьми!»

Парламентарий обратил внимание, что школьники пользуются транспортом не только для того, чтобы «шляться по торговым центрам». «Многие занимаются спортом, ходят на дополнительные занятия, да и просто гуляют по паркам. Москва пока ещё зелёный город, несмотря на все усилия стройкомплекса, но далеко не все живут в пешей доступности к паркам», – пояснил Лебедев.

У пенсионеров необходимость пользоваться общественным транспортом часто вызвана состоянием здоровья. Дело в том, что в результате «оптимизации здравоохранения» в Москве часть медучреждений была упразднена или объединена, поэтому нужные специалисты теперь принимают в других районах – и добираться до них стало очень трудно.

«Готова мэрия оплачивать всем пенсионерам такси? Вряд ли», – подчеркнул Лебедев.

Блокировка поездных возмутила и муниципальных депутатов в столице. Так, член совета депутатов Тимирязевского района Юлия Галямина сообщила, что намерена подать жалобу на действия мэрии Москвы.

«Интересное кино получается. Пенсионерам заблокировали социальную карту на проезд, а поликлиники «оптимизировали» так, что до некоторых врачей и процедур надо ехать несколько остановок, а иногда и с пересадками. По своему району собираюсь подавать жалобу», – отметила Галямина в соцсетях.

Московские пенсионеры действительно возмущены очередной блокировкой льготных проездных. В редакцию РИА «Новый День» поступили жалобы горожан на действия мэрии столицы. «Мне непонятна отмена льготного проезда пенсионерам на транспорте с 9 октября. Мне нужно 12 октября в поликлинику, запись была сделана заранее, добираться нужно на автобусе. И что получается? Как быть нам, простым людям? Пешком идти, хотя пользуюсь в транспорте средствами защиты?» – интересуется москвичка.

В соцсетях появился шквал возмущенных комментариев от жителей столицы. «О боже, как они умеют все такое придумывать? сами то они на служебных машинах, им все нипочем, а простой народ? И почему за деньги можно, а по льготе нет?», – пишут пользователи. «У меня дети-инвалиды. С ними тоже надо в поликлинику, а часть врачей только в основном филиале», – рассказала Анна П.. «Это же социальные обязательства государства, пенсионеры это заработали в конце концов, может, им еще пенсии отменят под предлогом борьбы с чем-нибудь еще», – отметила Полина К.

Льготные проездные школьников, пенсионеров и людей, страдающих хроническими заболеваниями, будут заблокированы в Москве с 9 октября. Ранее мэрия Москвы уже вводила такую меру в марте в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией для того, чтобы снизить пассажиропоток в общественном транспорте.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 07.10.20

СМИ: у правоохранителей РФ нет оснований для уголовного дела по инциденту с Навальным. / Бюджет полнометражки про Чебурашку составит 600 млн рублей. / Россиян ожидают пыльные бури, заморозки и гололед. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»