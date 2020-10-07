Ситуация с covid-19 «ухудшается»: у мэрии Москвы заканчивается коронавирусный бюджет

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти уже израсходовали большую часть средств, выделенных на борьбу с коронавирусом, и вновь заявил об ухудшении эпидемиологической обстановки. В своем блоге столичный градоначальник ответил на вопросы, которые волнуют жителей города, однако не сказал о возможности повторения весеннего локдауна.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции меняется, к сожалению, не в лучшую сторону», – заявил мэр. По его словам, столичное правительство израсходовало уже большую часть средств, выделенных на борьбу с коронавирусом – фактические расходы на сегодня превысили 213 млрд рублей, всего выделено – 284 млрд.

Отвечая на вопросы москвичей, Собянин уточнил, что частным школам и кружкам так же, как и государственным образовательным учреждениям, рекомендовано уйти на двухнедельные каникулы.

По его словам, «в условиях режима повышенной готовности» магазины и предприятия бытовых услуг имеют право отказать в облуживании посетителям без масок и перчаток.

«Пассажиры общественного транспорта обязаны использовать средства индивидуальной защиты. Особенно это важно сейчас, когда эпидемиологическая обстановка вновь начала ухудшаться. С 1 октября стоимость масок в метро была снижена до 5 рублей», – добавил градоначальник

Собянин подчеркнул, что в Москве готовятся рейды с проверкой соблюдения требований о переводе на удаленную работу. Кроме этого, он напомнил, что все члены семьи заболевшего коронавирусом получают постановление санитарного врача о самоизоляции на дому в течение 14 дней.

Мэр обратил внимание, что новые ограничения от 25 сентября касаются всех, в том числе тех, кто уже переболел covid-19. «Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретенный в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно» – пояснил он.

Как сообщал «Новый День», с 9 октября и до окончания каникул будет приостановлен льготный проезд школьников в общественном транспорте. С тем 9 до 28 октября отменяется бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома.

Кроме того, все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Непредставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой штраф или приостановку деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

С конца сентября в СМИ обсуждаются возможные сценарии ужесточения действующих ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. По некоторым данным, если не будет улучшения ситуации с Covid-19, в течение двух недель может быть объявлена стопроцентная самоизоляция. Самый жесткий вариант предполагает возвращение пропускного режима, который уже действовал весной.

Стоит отметить, что за минувшие сутки в Москве выявлено 3 229 новых эпизодов covid-19, что почти на тысяче меньше, чем днем ранее.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 07.10.20

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